Omicidio per 200 euro | Cassazione | 14 anni all’imprenditore

La Corte di Cassazione ha confermato una condanna a 14 anni di reclusione per un imprenditore coinvolto in un omicidio avvenuto durante una lite nel cantiere della curia vescovile. La vicenda ha avuto origine da un alterco legato a un debito di 200 euro. La Suprema Corte ha respinto le richieste di attenuanti presentate dall’imputato, rafforzando la sentenza di condanna definitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come è degenerata la lite nel cantiere della curia vescovile?. Perché la Cassazione ha rifiutato le attenuanti per l'imprenditore?. Cosa ha spinto l'aggressore a usare un'arma per una cifra irrisoria?. Quali dettagli hanno confermato la ferocia del gesto durante l'aggressione?.? In Breve Delitto avvenuto il 20 novembre 2021 nel cantiere di via Cannelonga a San Severo.. Vittima identificata come Bonifazio Buttacchio, operaio di 57 anni.. Cassazione nega attenuanti per crudeltà e assenza di pentimento dell'imprenditore.. Lite scatenata per un debito di soli 200 euro tra i lavoratori.. La Corte di Cassazione ha sancito la condanna definitiva a 14 anni di reclusione per l’imprenditore responsabile dell’omicidio di Bonifazio Buttacchio, avvenuto il 20 novembre 2021 in via Cannelonga a San Severo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio per 200 euro: Cassazione: 14 anni all’imprenditore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il litigio per 200 euro sul cantiere e il colpo di pistola: per l'omicidio 14 anni all'imprenditoreSi chiude definitivamente il capitolo giudiziario sull’omicidio di Bonifazio Buttacchio, l'uomo ucciso all'età di 57 anni il 20 novembre 2021 nel... Cassazione: annullata condanna per 200 euro da carta clonataLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna per riciclaggio emessa nei confronti di un cittadino di Reggio Calabria, stabilendo che le prove non... Argomenti più discussi: Accoltellato per un debito di 200 euro: nuovi dettagli sul tentato omicidio di Osio Sotto; Accoltella un coetaneo per un debito di 200 euro: 24enne arrestato per tentato omicidio; Uccide l’amico e lo fa a pezzi per un debito di 150 euro: Chiedo perdono, non volevo; Domani Shuryn in aula.