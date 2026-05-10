Il litigio per 200 euro sul cantiere e il colpo di pistola | per l' omicidio 14 anni all' imprenditore
Si è conclusa con una condanna di 14 anni la vicenda giudiziaria legata all'omicidio di un imprenditore avvenuto nel novembre 2021 in un cantiere edile di San Severo. La vittima, di 57 anni, è stata uccisa durante una lite scoppiata per una somma di 200 euro. Il delitto si è verificato nel cantiere in via Cannelonga, nel contesto dei lavori per la nuova curia vescovile.
Si chiude definitivamente il capitolo giudiziario sull’omicidio di Bonifazio Buttacchio, l'uomo ucciso all'età di 57 anni il 20 novembre 2021 nel cantiere edile in via Cannelonga, a San Severo, dove erano in corso i lavori per la realizzazione della nuova curia vescovile. Difatti, la Corte di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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