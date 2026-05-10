Dopo l'assoluzione di Raul Calderon, i carabinieri hanno ottenuto un’intervista di Rina Bussone trasmessa a Belve Crime. La conversazione, che riguarda il caso Diabolik, è stata depositata come prova nel procedimento giudiziario. L'intervista si concentrava su dettagli relativi alla vicenda e alle circostanze dell’omicidio. La sua acquisizione si inserisce nelle indagini in corso per chiarire alcuni aspetti del procedimento.

I carabinieri acquisiscono l’intervista di Rina Bussone a Belve Crime dopo l’assoluzione in Appello di Raul Esteban Calderon per l’omicidio Diabolik. I militari dell’Arma hanno richiesto agli uffici legali della Rai il girato integrale del colloquio andato in onda tra Francesca Fagnani e l’ex compagna dell’argentino, accusato dai pm di essere il killer del narcotrafficante Fabrizio Piscitelli. L’intervista di Rina Bussone La mossa degli inquirenti arriva mentre si attendono le motivazioni che hanno portato i giudici a ribaltare la sentenza inflitta nel processo “Diabolik” al 56enne argentino, ritenuto in primo grado l’esecutore materiale dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della curva della Lazio ed elemento di spicco del narcotraffico della Capitale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Diabolik, intervista di Rina Bussone a Belve Crime acquisita dopo l'assoluzione di Raul Calderon

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