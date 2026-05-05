Rina Bussone a Belve Crime chi è l' ex compagna di Calderon decisiva nel processo sull' omicidio di Diabolik

Rina Bussone, testimone chiave nel processo sull’omicidio di Diabolik, è stata intervistata a Belve Crime. In questa occasione, ha fornito dettagli sul suo legame con Raul, ex compagno di cui è stata fiduciosa nel corso delle indagini. La sua testimonianza ha avuto un ruolo importante nel quadro delle verifiche legali relative al caso. La donna ha condiviso alcuni aspetti del rapporto con l’uomo coinvolto e del suo ruolo nelle vicende giudiziarie.

La testimone chiave dell’uccisione di Fabrizio Piscitelli parla per la prima volta in Tv e ricostruisce i fatti dietro l’esecuzione che ha terremotato la mala romana. Rina Bussone, rapinatrice ed ex compagna del sicario Raul Esteban Calderon, ha raccontato in un’intervista a Belve la storia tra criminalità e amore con il presunto killer del narcotrafficante e capo ultrà della curva della Lazio, conosciuto come “Diabolik“. La testimone dell’omicidio di Diabolik La testimonianza di Bussone ha rappresentato un elemento cruciale nel processo sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rina Bussone a Belve Crime, chi è l'ex compagna di Calderon decisiva nel processo sull'omicidio di Diabolik Notizie correlate Chi è Rina Bussone, l’ex compagno Raul Esteban Calderon, l’omicidio di Diabolik e cosa fa oggiPer la prima volta davanti alle telecamere, nell’intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime in onda stasera su Rai 2, parla Rina Bussone, la... Belve Crime, Rina Bussone sul caso DiabolikTra gli ospiti di Belve Crime di questa sera ci sarà anche Rina Bussone, una delle testimoni chiave del caso Diabolik, ex compagna di Raul Estaban... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Torna Belve Crime; Torna Belve Crime: Francesca Fagnani intervista chi ha incontrato il male; Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata. Rina Bussone a Belve Crime, chi è l'ex compagna di Calderon decisiva nel processo sull'omicidio di DiabolikLa testimone dell'omicidio Diabolik, Rina Bussone, racconta a Belve Crime il suo rapporto con Raul Calderon, ritenuto in primo grado il killer ... virgilio.it Rina Bussone, l’ex di Calderon a Belve: Raul mi disse di aver ucciso DiabolikPer la prima volta davanti alle telecamere parla la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik ... dire.it Per la prima volta davanti alle telecamere parla Rina Bussone, la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, narco-ultrà e leader della curva Nord della Lazio - facebook.com facebook Rina Bussone, testimone del processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli «Diabolik»: «Se decidono che quel giorno devi morire, muori» x.com