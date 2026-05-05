Stasera su Rai 2 va in onda un episodio di Belve Crime in cui Rina Bussone, protagonista di un’intervista con Francesca Fagnani, parla per la prima volta davanti alle telecamere. Bussone è testimone nel processo legato all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”, leader della curva Nord di una squadra di calcio e figura conosciuta nel mondo ultrà. La donna ha avuto una relazione con Raul Esteban Calderon, coinvolto nelle vicende giudiziarie, e ha fornito dettagli sulla vicenda giudiziaria.

Per la prima volta davanti alle telecamere, nell’intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime in onda stasera su Rai 2, parla Rina Bussone, la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “ Diabolik ”, narco-ultrà e leader della curva Nord della Lazio. Quando la giornalista domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l’uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell’omicidio di Diabolik “avesse messo in conto che lei avrebbe parlato” la testimone dice: “Assolutamente no. Io e Raul siamo stati complici in tutto, facevamo tutto insieme. Ci siamo tatuati i nostri occhi, io sulla mia spalla e lui sulla sua, proprio perché simboleggiava che noi ci guardavamo sempre le spalle.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Rina Bussone, l’ex compagno Raul Esteban Calderon, l’omicidio di Diabolik e cosa fa oggi

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