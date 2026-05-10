Omicidio di Garlasco Marco Poggi sapeva del video intimo e anche Stefania Cappa | Forse Sempio lo ha rubato
Nelle indagini sull'omicidio di Garlasco, emerge che Marco Poggi era a conoscenza di un video intimo, così come Stefania Cappa. In una conversazione intercettata, Poggi ha suggerito che una penna USB contenente il video potrebbe essere stata sottratta da Sempio, che avrebbe preso la chiavetta presente nella camera della vittima e l'avrebbe portata via. La discussione si concentra sulla possibile manipolazione di dispositivi elettronici legati al caso.
“Non mi so dare una spiegazione. Se la devo dare, l'unica plausibile, seppur assurda, visto che nell'intercettazione si parla di una chiavetta con video intimi, è che Sempio ha preso una penna usb che c'era in camera di Chiara e se l'è portata a casa”. Lo ha detto Marco Poggi nell'ultima.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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