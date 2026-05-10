Oltre il PIL | la sfida del modello GDKP per misurare la ricchezza reale

Negli ultimi anni si è discusso sempre più di come misurare la ricchezza di una società, andando oltre il tradizionale indicatore del PIL. Un nuovo modello, chiamato GDKP, propone di considerare anche aspetti legati alla distribuzione della ricchezza e all’impatto ambientale. Si evidenzia come il PIL possa favorire pratiche dannose per l’ambiente, senza riflettere i veri livelli di benessere e sostenibilità.

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