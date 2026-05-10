Oltre il PIL | la sfida del modello GDKP per misurare la ricchezza reale
Negli ultimi anni si è discusso sempre più di come misurare la ricchezza di una società, andando oltre il tradizionale indicatore del PIL. Un nuovo modello, chiamato GDKP, propone di considerare anche aspetti legati alla distribuzione della ricchezza e all’impatto ambientale. Si evidenzia come il PIL possa favorire pratiche dannose per l’ambiente, senza riflettere i veri livelli di benessere e sostenibilità.
? Punti chiave Perché il vecchio PIL favorisce la distruzione ambientale invece della conservazione?. Come può il modello indiano GDKP trasformare la conoscenza in capitale?. Perché l'ISTAT dovrebbe adottare i nuovi parametri economici dell'India?. Come potrebbe Bari diventare la Knowledge Valley del Mediterraneo?.? In Breve Modello GDKP elaborato dal Center For Digital Future della USC Annenberg School.. Distinzione tra Stato burocratico e Nazione basata su esempi di Roma e Israele.. Proposta per trasformare Bari nella Knowledge Valley dell'Italia e del Mediterraneo.. Necessità per l'ISTAT di integrare i parametri indiani nella misurazione nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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