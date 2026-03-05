Lo spiega Natalia Re presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza | l' obiettivo è valorizzarla come rilevatore di benessere facendola rientrare nei BES quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un Paese oltre al PIL

Un rappresentante del Movimento Italiano per la Gentilezza annuncia che si sta lavorando per inserire la gentilezza tra gli indicatori ufficiali di benessere, chiamati BES, che misurano la qualità della vita di un Paese. Inoltre, si informa che a livello bicamerale verrà presentato e istituzionalizzato un progetto di legge per la creazione di una Giornata nazionale dedicata alla gentilezza.

R oma, 5 mar. (askanews) – “Dalla visione alla concreta realizzazione del progetto di legge. Da oggi verrà presentata a livello bicamerale e quindi istituzionalizzata la Giornata nazionale della gentilezza. Non un evento simbolico, ma un evento che promuove la stabilizzazione concreta della gentilezza all’interno delle infrastrutture sociali del nostro Paese e dunque la gentilezza potrebbe anche diventare misurabile e allora attenzione alla metrica, attenzione agli effetti” così Natalia Re, presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, commenta la presentazione al Senato del “Kindness Act”, la prima proposta di legge italiana che mira a valorizzare gli effetti concreti della gentilezza come nuovo rilevatore di benessere, facendola rientrare nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un Paese, oltre al PIL. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A Minniti il riconoscimento del Movimento Italiano per la Gentilezza Natalia Re: Siamo convinti che una società più gentile sia una società più efficiente Roma.

