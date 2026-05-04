La gestione della ricchezza tra Eltif 2.0 ed economia reale

IN INGLESE, nella traduzione alla lettera, significa "gestione della ricchezza" ed è un insieme di attività che le banche e i consulenti finanziari dedicano di solito ai clienti con un patrimonio di una certa consistenza. Stiamo parlando del wealth management che sarà un altro dei percorsi tematici al centro del prossimo Salone del risparmio. È un’area destinata a catalizzare l’attenzione degli operatori, soprattutto alla luce della crescente rilevanza dei mercati privati, cioè gli asset non quotati sui listini di borsa, nella costruzione dei portafogli e nel finanziamento dell’economia reale. Il tema sarà sviluppato in due conferenze, entrambe in programma il 6 maggio: "Asset management e insurance: un’alleanza per l’economia reale" (dalle 10.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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