Oltre duemila cittadini di corsa con l' Accademia successo per la 30esima edizione

Modena si è colorata di verde, bianco e rosso in occasione della 30a edizione della "Modena di Corsa con l'Accademia Militare", manifestazione podistica non competitiva che ha visto la partecipazione entusiasta di oltre duemila tra cittadini modenesi e personale dell'Accademia Militare.Il momento.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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