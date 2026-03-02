Successo Ultramarathon oltre duemila sulle strade

Oltre duemila persone hanno partecipato all’undicesima edizione di un ultramarathon svoltosi a Siena il 2 marzo 2026. La manifestazione ha visto atleti e amatori correre lungo percorsi impegnativi, creando un’atmosfera di festa tra sudore e sorrisi. La giornata ha attirato un pubblico numeroso che ha supportato i concorrenti lungo tutto il tragitto, tra entusiasmo e fatica.

Siena, 2 marzo 2026 – Tantissime presenze, sorrisi, fatica ed emozioni: un'edizione record, l'11ma quella della Terre di Siena Ultramarathon, con 1600 atleti al via e 400 partecipanti alle non competitive, iniziative collaterali dedicate a grandi e piccini con in sottofondo la musica di dj Dino Brown. Campione dell'ultramaratona si è laureato Mattia Vasoli (arco Alpi Apuane) con un tempo di 3h17'53". "È stata una gara stupenda, amo questi territori" afferma. Seconda piazza per Emanuele Quercioli (Pol Ellera) che taglia il traguardo in 3h23'44" precedendo Alex Tucci (I Lupi d'Abruzzo), terzo in 3h24'06". Per le donne trionfo di Elisa Giordano (Team Marguareis), in 4h01'54".