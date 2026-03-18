A bordo della nave da crociera Star Princess, 150 passeggeri hanno manifestato sintomi come vomito, diarrea e febbre, portando a un intervento immediato da parte delle autorità. I malati sono stati isolati nelle cabine e sono state avviate operazioni di sanificazione. La situazione si è svolta in un contesto di emergenza sanitaria a bordo della nave.

Giorni da dimenticare per i 150 passeggeri della nave da crociera Star Princess, colpiti da norovirus. La nave era impegnata in una crociera di sette giorni nei Caraibi, partita il 7 marzo da Port Everglades a Fort Lauderdale, in Florida, con a bordo oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio. Durante il viaggio, almeno 153 persone si sono ammalate, tra cui 104 passeggeri e 49 membri dell’equipaggio, con sintomi quali vomito e diarrea.L’epidemia è stata segnalata ai Centers for Disease Control and Prevention (Ccd). Una volta identificati i casi, la compagnia di navigazione ha implementato misure sanitarie di emergenza, tra cui l’isolamento delle persone malate nelle loro cabine, l’intensificazione delle operazioni di sanificazione e disinfezione in tutta la nave e la raccolta di campioni di feci per le analisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vomito, diarrea e febbre: crociera da incubo per 150 passeggeri colpiti da noronavirus. Immediate le misure con i malati isolati nelle cabine e operazioni di sanificazione

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