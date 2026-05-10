L’associazione di promozione sociale "Oltre al canestro" è nata quattro mesi fa e ieri è stata fatta una conferenza stampa per annunciare le varie iniziative che sono in rampa di lancio per promuovere attività sociale e sportiva per la città di Pesaro per cercare di dare futuro allo sport della città sia a livello di basket, serie B Nazionale con il Loreto, ma anche per il discorso sociale con tante iniziative. A questo proposito Alessandro Mengucci della Consultinvest, main sponsor del Loreto basket, interviene e spiega l’operazione, essendo colui che ha ideato il progetto insieme al presidente della società sportiva di pallacanestro...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Oltre al canestro’, quante iniziative. Intanto il Loreto mira alla salvezza

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