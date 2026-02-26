’Oltre il Ponte’ iniziative pubbliche

Il gruppo consiliare di minoranza “Oltre il Ponte” interviene a Piancastagnaio sulle questioni inerenti i temi delle gestioni economica e programmatica dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi si è svolto un pubblico dibattito dibattito nella saletta del Centro anziani, presenti i quattro consiglieri della lista civica: Marco Bagno, capogruppo, Alessandro Guerrini, Fabio Landi e Leila Scapigliati. Negli interventi dei quattro consiglieri sono stati affrontati numerosi temi: ascensore inclinato, illuminazione pubblica, scolmatore di viale Antonio Gramsci. L’iniziativa, alimentata da molti interventi del pubblico presente in sala, ha fatto emergere diversi spunti in merito alle attività da portare avanti nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

