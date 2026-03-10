Kvaratskhelia | Napoli è stato speciale Kvaradona? Un onore ma Maradona è unico

Khvicha Kvaratskhelia ha ripercorso la sua esperienza al Napoli, descrivendo il periodo come speciale, e ha commentato il soprannome “Kvaradona” affermando che è stato un onore riceverlo, ma che Maradona rimane unico. Ora il calciatore georgiano si concentra sulla sua nuova avventura al Paris Saint-Germain, lasciando aperto il capitolo con il club partenopeo e i suoi ricordi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare del suo passato azzurro e della nuova avventura al Paris Saint-Germain. L’ex attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, raccontando le sue sensazioni nella capitale francese, il passaggio al PSG e il rapporto speciale con i tifosi napoletani. Il georgiano ha spiegato di essersi ambientato rapidamente a Parigi, sottolineando anche il rispetto delle persone nella vita quotidiana. «Adoro Parigi, mi piace tutto. Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

