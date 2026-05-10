Durante una partecipazione al podcast Por la Camiseta, Mathías Olivera ha commentato le differenze tra la guida in Uruguay e a Napoli, sottolineando che qui si suonano e si litiga in risposta a comportamenti sbagliati alla guida. Ha anche parlato della passione dei tifosi azzurri, senza approfondire altri aspetti. Le sue parole si sono concentrate sulle sue percezioni delle dinamiche cittadine e sulla relazione dei tifosi con il calcio.

Intervenuto al podcast Por la Camiseta, Mathías Olivera ha parlato del tifo azzurro e della sua grande passione. Non è mancato un simpatico passaggio sul modo di guidare a Napoli, che potremmo definire piuttosto sui generis. Olivera: “In Uruguay se fai una cavolata chiedi scusa, qui suonano e litigano”. Si parte a bomba col modo di guidare a Napoli: “È complicato. Le rotonde al contrario, i contromano.non gli importa di niente. I primi mesi mi arrabbiavo ma loro vanno avanti, non capisco la logica. In Uruguay se fai una cavolata chiedi scusa, qui suonano e litigano ” Su Maradona: “La gente lo considera ancora il massimo. Allo stadio, agli allenamenti, ti parlano di lui.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olivera: “Guidare a Napoli è complicato. In Uruguay se fai una cavolata chiedi scusa, qui suonano e litigano”

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