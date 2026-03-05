Gasperini | Roma è una piazza difficile ma se qui fai bene

Durante un evento alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma, l’allenatore del team giallorosso ha commentato che la Roma rappresenta una sfida difficile, ma che ottenere buoni risultati in questa piazza richiede impegno e competenza. Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, è possibile raggiungere obiettivi importanti se si lavora con determinazione.