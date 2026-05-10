Matias Olivera ha parlato della sua esperienza vincente con il Napoli durante un'intervista a Rafa Cotelo nel programma Por La Camiseta. Il difensore ha condiviso le sensazioni provate nel conquistare due titoli di campione d'Italia con la maglia azzurra. Le sue parole hanno fatto rivivere i momenti di festa e soddisfazione vissuti nel corso delle stagioni vincenti. La testimonianza di Olivera ha suscitato forte emozione tra i tifosi in Uruguay.

Matias Olivera si è raccontato nella sua intervista a Rafa Cotelo nel suo format Por La Camiseta. Il difensore del Napoli ha espresso le emozioni che ha vissuto nel vincere due Scudetti con la maglia azzurra. Olivera pazzo di Napoli: le sue parole. Nell’intervista al podcast “Por La Camiseta”, Olivera ha raccontato ai media uruguagi cosa signfichi davvero giocare e vincere per il Napoli: “Sono qui da tre anni e mezzo e ho potuto vincere due Scudetti e una Supercoppa: è un orgoglio. Uno a volte non si rende conto dell’importanza di vincere il campionato finché non vede la reazione della gente. Ti accorgi di tutto quando vedi la tua faccia sui muri della città”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Olivera e lo Scudetto a Napoli: il racconto in Uruguay è da brividi

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