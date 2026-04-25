Torino-Inter sfida da brividi all’Olimpico | i granata cercano l’impresa i nerazzurri vedono lo Scudetto

Domenica 26 aprile alle 18:00, lo stadio Olimpico Grande Torino ospiterà la partita tra Torino FC e Inter, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. La sfida vede i granata impegnati a cercare un risultato importante, mentre i nerazzurri puntano alla conquista dello Scudetto. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con obiettivi diversi, in una partita che promette grande intensità.

Domenica 26 aprile alle ore 18:00 lo stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro di una sfida dal peso specifico altissimo: Torino FC contro Inter, gara valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. Una partita che, tra ambizioni diverse, promette spettacolo e tensione.Pre partita e precedentiI.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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