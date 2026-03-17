Napoli Mazzocchi da brividi | il tributo a Maradona fa emozionare i brividi

Pasquale Mazzocchi ha scelto di tatuarsi un tributo a Napoli e a Maradona, rendendo indelebile il suo omaggio sulla pelle. La decisione arriva in un momento speciale, e il tatuaggio rappresenta un gesto personale di devozione verso la squadra e il campione. L’evento ha suscitato emozioni tra i tifosi e i presenti durante la cerimonia.

Pasquale Mazzocchi ha deciso di imprimere sulla sua pelle un tributo indelebile al Napoli e alla sua leggenda. Il terzino azzurro si è fatto tatuare il volto di Diego Armando Maradona sulla coscia, accompagnato dalla data 1926, anno di fondazione della SSC Napoli. Non è un semplice tatuaggio. È una dichiarazione di appartenenza, un sigillo permanente che lega il calciatore ai colori partenopei e alla memoria del più grande giocatore che abbia mai indossato questa maglia. Il lavoro è stato affidato al tatuatore Salvatore Arietta, in arte Erot1, che ha condiviso il risultato sui social con parole che raccontano l’importanza del momento. “È stato un piacere e un onore lasciare il segno su pelle su un azzurro! Grinta e passione”, ha scritto l’artista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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