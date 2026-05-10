A Loreto si è svolta la manifestazione dedicata all’olio d’Abruzzo, con 84 campioni in gara, tra cui spiccano le categorie di extravergine e monovarietali. La competizione ha visto protagonisti diversi produttori locali che hanno presentato i loro oli. Nelle prossime settimane, arriverà la certificazione IGP, un riconoscimento che potrebbe influire sul mercato e sulla promozione delle produzioni regionali.

? Punti chiave Chi sono i produttori che hanno vinto le categorie extravergine e monovarietali?. Come cambierà il mercato con l'imminente arrivo della certificazione IGP?. Quali criteri hanno guidato la commissione nella valutazione degli 84 campioni?. Perché il ritorno di questo concorso è cruciale per la filiera regionale?.? In Breve 52 aziende hanno presentato 84 campioni tra il 6 e l'8 maggio.. Marina Palusci, Sandro Di Giacomo e Tommaso Masciantonio sono tra i premiati.. Pietro Di Paolo punta al riconoscimento IGP per la filiera regionale.. Il concorso si è svolto alla Tenuta Torre Raone di Loreto Aprutino.. Dopo quattordici anni di attesa, la Tenuta Torre Raone a Loreto Aprutino ha riacceso le luci della tradizione olivicola con l’ottava edizione del concorso regionale Lorolio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olio d’Abruzzo: torna Lorolio con 84 campioni in gara a Loreto

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