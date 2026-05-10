Olimpiadi i Grigioni chiedono 2,6 milioni | la Lombardia è in attesa

I Grigioni hanno chiesto 2,6 milioni di franchi alle autorità lombarde in relazione alle Olimpiadi, ma la Lombardia non ha ancora effettuato il pagamento. La questione riguarda le responsabilità legali e le procedure di rimborso, mentre i dati sul tunnel Munt La Schera potrebbero avere un ruolo nelle trattative in corso. La situazione resta aperta e in attesa di sviluppi ufficiali.

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? Domande chiave Perché la Lombardia non può pagare subito la richiesta svizzera?. Come influiranno i dati del tunnel Munt La Schera sulla trattativa?. Chi deve sbloccare i fondi per risolvere il contenzioso economico?. Quanto inciderà il divario tra i fondi stanziati e la richiesta?.? In Breve I Grigioni chiedono 2,6 milioni di euro per la gestione flussi verso Livigno e Bormio.. Il tunnel Munt La Schera ha registrato 41.000 passaggi di veicoli durante l'evento.. L'assessore Massimo Sertori attende lo sblocco del decreto governativo per i 700 mila euro.. I costi totali svizzeri ammontano a 3,5 milioni di franchi per la mobilità..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi, i Grigioni chiedono 2,6 milioni: la Lombardia è in attesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Olimpiadi: nei Grigioni promossa la gestione dei flussi verso Livigno e BormioCon la chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Cantone dei Grigioni traccia un bilancio positivo sull’attuazione del piano... Leggi anche: Costi della mobilità olimpica, i Grigioni battono cassa: Regione Lombardia pronta al confronto