Olimpiadi | nei Grigioni promossa la gestione dei flussi verso Livigno e Bormio

Il Cantone dei Grigioni ha promosso la gestione dei flussi di traffico verso Livigno e Bormio a causa della chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La regione ha implementato un piano specifico per regolare gli spostamenti durante l’evento, riducendo congestioni e migliorando la sicurezza stradale. Le autorità locali hanno monitorato attentamente i risultati e hanno constatato un buon funzionamento delle misure adottate. Ora si attendono i dati ufficiali sul traffico complessivo.

Con la chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Cantone dei Grigioni traccia un bilancio positivo sull’attuazione del piano traffico messo a punto per l’evento. Le misure operative hanno garantito flussi stabili lungo gli assi di accesso al Tunnel Munt la Schera e verso Livigno e Bormio, senza registrare ingorghi durante l’intero periodo olimpico. Determinante la scelta di puntare con decisione sul trasporto pubblico, utilizzato dall’85% dei viaggiatori diretti alle sedi di gara valtellinesi. Il Governo grigionese, incaricato di attuare il concetto del traffico con apposito decreto, aveva fissato obiettivi chiari: decongestionare le regioni e i villaggi interessati, mantenere la funzionalità nei punti sensibili e assicurare una viabilità regolare sull’intero territorio cantonale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

