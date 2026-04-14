Abruzzo | 20 milioni per salvare i borghi e potenziare la sanità

La cabina di regia nazionale ha dato il via libera alle strategie per le aree interne, approvando lo sblocco di oltre 20 milioni di euro destinati all’Abruzzo. Questi fondi sono destinati a interventi per la conservazione dei borghi e il potenziamento del sistema sanitario locale. La decisione si inserisce in un quadro di iniziative volte a sostenere i territori meno popolosi della regione.

La Cabina di regia nazionale ha ufficialmente approvato le strategie per le aree interne, sbloccando fondi che superano i 20 milioni di euro per l’Abruzzo. Il provvedimento, discusso questa mattina a Palazzo Chigi, garantisce risorse finanziarie cruciali per il sostegno dei territori montani e delle zone con bassa densità abitativa della regione. Il vertice istituzionale ha la partecipazione di Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila e vicepresidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), insieme all’assessore regionale al ramo, Mario Quaglieri, inviato dalla Regione Abruzzo. L’approvazione riguarda due macro-aree specifiche: la Piana del Cavaliere – Alto Liri e la Valle del Sagittario – Alto Sangro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: 20 milioni per salvare i borghi e potenziare la sanità La sanità in Abruzzo riduce la mobilità passiva: meno 11,5 milioni in due anni, ma resta il divario tra nord e sudMobilità passiva scesa da 98 milioni nel 2022 a 86 nel 2024, con un calo di 11,5 milioni; cresce la mobilità attiva da 89 a 110 milioni. Crob: 20 milioni per la sanità, il polo d’eccellenza che attira l’ItaliaL’innovazione tecnologica e l’eccellenza clinica trovano un centro nevralgico a Rionero in Vulture, dove l’Irccs Crob ha presentato le nuove...