Un uomo di quarant’anni è stato arrestato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dopo aver aggredito la moglie, che si trovava distesa sul pavimento. La polizia è intervenuta sul posto e ha eseguito l’arresto. Non sono stati forniti dettagli su ulteriori circostanze o eventuali conseguenze dell’accaduto.

Un quarantenne è stato arrestato a Quattro Castella, nella provincia di Reggio Emilia, dopo aver picchiato la moglie mentre era distesa sul pavimento. L’aggressore, in evidente stato di alterazione da alcol, ha colpito la donna con pugni e calci sotto gli occhi del figlio minorenne. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica 15 marzo 2026, intorno alle 23:00, all’interno dell’abitazione familiare. La vittima, una donna di 39 anni, è stata trasferita all’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova dove i medici hanno diagnosticato lesioni facciali con prognosi di cinque giorni. La dinamica dell’aggressione domestica. Tutto è iniziato durante una lite serale che ha sfociato in violenza fisica brutale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrestato a Quattro Castella: picchia la moglie a terra

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