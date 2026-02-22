Schianto a Quattro Castella grave giovane di 19 anni

Un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Quattro Castella, causato da una perdita di controllo del veicolo. La vettura ha prima urtato una recinzione, poi si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. La scena si è svolta sulla strada principale del paese, dove sono intervenuti i soccorritori. I dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione.

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Quattro Castella, grave giovane di 19 anni

Quattro Castella (Reggio Emilia), 22 febbraio 2026 - Una sbandata improvvisa, con l’autovettura che si schianta prima contro una recinzione, per poi fermarsi contro un palo dell’illuminazione. E accaduto pochi minuti prima delle 2,30 della scorsa notte, in località Orologia, a Quattro Castella, sulla strada provinciale 23, che in quel tratto prende il nome di via Palmiro Togliatti. A bordo della vettura, una Peugeot 206, si trovava un giovane di 19 anni residente a Bibbiano, rimasto bloccato nell’abitacolo, tra le lamiere contorte dal violento schianto. Sul posto i soccorsi sanitari, oltre ai vigili del fuoco per liberare il giovane dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Villa Guardia, schianto nella notte: quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni feriti, uno è graveNella tarda serata di ieri, a Villa Guardia lungo via per Casarico, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Una ferita ambientale aperta da 19 anni: è la battaglia infinta della cava CastellaDa quasi vent'anni, una cava alle porte di Brescia tiene in scacco le comunità locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Oggi nuovo sopralluogo al cantiere del Polo Scolastico di Quattro Castella. La struttura ha ormai preso la sua forma definitiva. Il montaggio delle grandi vetrate è stato quasi completato e la luce naturale riempie già gli spazi. Ora l'attenzione si sta concentrand - facebook.com facebook