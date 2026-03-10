San Macario di Gerusalemme santo del 10 marzo | vescovo custode dei Luoghi Santi

Nel giorno del 10 marzo, la Chiesa ricorda San Macario di Gerusalemme, vescovo del IV secolo noto come custode dei Luoghi Santi. La sua figura è associata a un ruolo di guida durante gli anni in cui si consolidarono le prime fasi della pace costantiniana, un periodo cruciale per la storia religiosa e politica della regione. La ricorrenza si inserisce nella Terza Settimana di Quaresima.

Nel cuore della Terza Settimana di Quaresima, la Chiesa ricorda San Macario di Gerusalemme, vescovo nel IV secolo e guida nei decisivi anni della pace costantiniana. Pastore prudente e fermo, Macario resse la sede di Gerusalemme attorno al 313?335, partecipò al Concilio di Nicea (325) e sostenne la professione di fede contro l’arianesimo. La sua figura è legata alla riscoperta e alla tutela dei Luoghi Santi. Con l’appoggio di Costantino e di sua madre Elena, promosse lo sgombero degli edifici pagani eretti sull’area del Calvario e del sepolcro di Cristo e avviò la costruzione del grande complesso che comprendeva il Martyrium e la Rotonda dell’Anastasis, nucleo dell’odierna Basilica del Santo Sepolcro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

