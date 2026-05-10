Oggi, 10 maggio 2026, è la giornata dedicata a San Giovanni d’Avila, sacerdote e dottore della Chiesa. La sua memoria non è inclusa nelle celebrazioni della domenica di questa settimana, ma viene ricordata dai fedeli attraverso pratiche di devozione personale. La liturgia domenicale della VI di Pasqua non prevede la commemorazione del santo, anche se il suo nome rimane presente nel calendario dei santi.

Oggi, 10 maggio 2026, VI Domenica di Pasqua, la memoria di San Giovanni d’Avila – sacerdote e dottore della Chiesa – non si celebra nella liturgia domenicale, ma resta viva nella devozione personale. Nato ad Almodóvar del Campo nel 14991500, formatosi ad Alcalá, desiderò le missioni ma fu trattenuto in Andalusia. Predicatore esigente e padre spirituale, subì un processo dell’Inquisizione (1532): in prigione gettò le basi del suo capolavoro Audi, filia e tradusse l’ Imitazione di Cristo. Assolto nel 1533, riprese il ministero con rinnovato ardore. A Siviglia, Córdoba e Granada fondò scuole e collegi per la formazione cristiana e sacerdotale. Come direttore spirituale accompagnò figure decisive: favorì la conversione di san Giovanni di Dio, incoraggiò san Francesco Borgia e sostenne Santa Teresa d’Avila nel discernimento delle sue opere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Giovanni d’Avila, sacerdote e dottore: santo del giorno 10 maggio

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