Oggetti sconosciuti e puntini nei cieli Gli Ufo files svegliano lo spirito americano

Sono stati resi pubblici alcuni documenti riguardanti avvistamenti di oggetti non identificati e misteriosi puntini nel cielo. I file, provenienti da agenzie come la Nasa e l’Fbi, includono video, fotografie e rapporti ufficiali. Tuttavia, non ci sono prove certe di incontri extraterrestri, anche se le immagini e i resoconti continuano a suscitare interesse e discussioni negli Stati Uniti.

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