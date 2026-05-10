Oggetti sconosciuti e puntini nei cieli Gli Ufo files svegliano lo spirito americano
Sono stati resi pubblici alcuni documenti riguardanti avvistamenti di oggetti non identificati e misteriosi puntini nel cielo. I file, provenienti da agenzie come la Nasa e l’Fbi, includono video, fotografie e rapporti ufficiali. Tuttavia, non ci sono prove certe di incontri extraterrestri, anche se le immagini e i resoconti continuano a suscitare interesse e discussioni negli Stati Uniti.
Nel 1492 un evento inatteso stravolse la storia dell’Occidente: la cosiddetta «scoperta» dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Quell’anno, senza saperlo, l’Europa divenne il Vecchio continente, mentre schiere di uomini si lanciarono, come dei novelli Ulisse, alla scoperta del «nuovo mondo». Una terra molto diversa, sconfinata, abitata da strani esseri (ci vollero circa una cinquantina di anni, e pagine e pagine di discussioni sulla loro natura, affinché gli indios fossero riconosciuti come «veri uomini», dunque dotati di pieni diritti e non riducibili in schiavitù). Pochi anni dopo, nel 1516, Tommaso Moro (poi martire e santo) inventò il termine «utopia», giocando su una possibile doppia etimologia greca: «non-luogo» o «buon luogo».🔗 Leggi su Laverita.info
President Trump says UFO files should be released shortly
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