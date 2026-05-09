UFO il Pentagono pubblica gli X-Files | dai lampi visti nelle missioni Apollo agli oggetti non identificati

Il Pentagono ha reso pubblici online i primi 161 dossier riguardanti gli UFO, in seguito all’ordine dell’ex presidente Donald Trump di rendere accessibili documenti su presunti incontri con oggetti non identificati e vita extraterrestre. I file includono rapporti militari, testimonianze raccolte durante le missioni Apollo e video che mostrano avvistamenti di oggetti volanti non identificati. La pubblicazione fa parte di una serie di documenti desecretati e disponibili al pubblico.

Online i primi 161 dossier del Pentagono sugli UFO diffusi dopo l’ordine di Donald Trump di desecretare i documenti su vita aliena e fenomeni aerei non identificati: rapporti militari, testimonianze delle missioni Apollo e video di avvistamenti e oggetti volanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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