Gli Usa rilasciano gli Ufo files | centinaia di video foto e documenti

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno reso pubblici, l’8 maggio, i primi file relativi agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Il materiale comprende centinaia di video, fotografie e documenti ufficiali, che sono stati diffusi dall’amministrazione precedente. Questa operazione rappresenta una delle più ampie aperture su temi legati a fenomeni aerei non chiaramente spiegati, suscitando interesse e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

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Svolta Ufo: l'amministrazione Trump ha rilasciato l'8 maggio il primo batch dei "UFO files". Centinaia di video, foto e documenti militari fino a oggi segretati sono stati pubblicati sul sito del Department of War. L'ordine di declassificazione era stato dato mesi fa al Segretario alla guerra Pete Hegseth. Tra i materiali più impressionanti ci sono foto delle missioni Apollo 12 e Apollo 17, con punti luminosi non identificati nel cielo lunare. Una trascrizione di Apollo 17 registra gli astronauti che discutono di oggetti misteriosi vicino alla navicella: "Sembra il 4 luglio davanti al finestrino di Ron". Ci sono anche video militari di oggetti volanti non identificati che virano a 90 gradi sopra il mare e foto FBI dal capodanno 1999.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Gli Usa rilasciano gli “Ufo files”: centinaia di video, foto e documenti

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