Offerto alla Juventus e ad altri due club di Serie A | non lo vuole nessuno

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un giocatore che, dopo essere stato proposto a una squadra di Serie A e ad altri due club dello stesso campionato, non ha ricevuto offerte concrete. Fino a poco tempo fa, questa figura avrebbe attirato grande attenzione e suscitato interesse tra i dirigenti, ma attualmente nessuno ha manifestato un concreto interesse nei suoi confronti. La situazione ha sorpreso diversi addetti ai lavori, considerando le aspettative precedenti.

Ci sono giocatori che fino a poco tempo fa avrebbero scatenato aste infinite, titoli enormi e telefonate continue tra dirigenti. Poi arriva un momento strano, quasi difficile da spiegare, in cui lo stesso nome continua a pesare, ma il mercato si ferma, prende tempo, guarda altrove. Nelle ultime ore sarebbe successo proprio questo con un difensore di livello internazionale, uno che ha giocato finali, Champions League, grandi tornei e che fino a pochi anni fa sembrava fuori portata per quasi tutta la Serie A. Stavolta però la situazione sarebbe diversa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore sarebbe stato proposto come opportunità a parametro zero a Juventus, Milan e Inter dal super agente Pini Zahavi.🔗 Leggi su Sportface.it

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