Occultò i documenti contabili per evadere il fisco | condanna definitiva

Da agrigentonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corte di cassazione ha confermato la condanna definitiva a otto mesi di reclusione per un imprenditore edile di 47 anni di Favara. L’uomo è stato giudicato colpevole di aver nascosto i documenti contabili della sua azienda con l’obiettivo di evadere le imposte. La sentenza chiude così il procedimento giudiziario avviato in precedenza.

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La corte di cassazione ha reso definitiva la condanna a otto mesi di reclusione per un imprenditore edile 47enne di Favara, ritenuto colpevole di aver occultato i documenti contabili della sua società per evadere le imposte.La terza sezione penale della Suprema Corte - presidente Giovanni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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