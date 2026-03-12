A Prato, sono state confiscate attività e beni per oltre un milione di euro a seguito di un procedimento contro un sistema di imprese che aprivano e chiudevano frequentemente per eludere il pagamento delle tasse. Le autorità hanno sequestrato aziende e risorse ritenute coinvolte in questa strategia, volta a mantenere in attività le imprese nonostante i debiti con il fisco.

Prato, 12 marzo 2026 – Un sistema di imprese “apri e chiudi” per evitare il pagamento delle imposte e continuare l’attività economica nonostante i debiti con il fisco. È questo il meccanismo scoperto dalla Procura di Prato che ha portato all’applicazione della sorveglianza speciale e alla confisca di beni nei confronti di un imprenditore di origine cinese attivo da anni nel distretto tessile pratese. Il provvedimento del Tribunale. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale delle misure di prevenzione di Firenze, su richiesta della Procura di Prato, al termine di un procedimento iniziato il 25 giugno 2025 e concluso con la decisione depositata il 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, imprese “apri e chiudi” per evadere il fisco: confiscati beni per oltre un milione

