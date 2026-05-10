Occasione di dialogo internazionale sull’educazione
Si apre un momento di confronto tra più paesi sul tema dell’educazione, con l’obiettivo di approfondire le questioni legate alla cura e all’investimento nelle nuove generazioni. La visita di rappresentanti stranieri viene vista come un’opportunità per discutere di questi aspetti e di come migliorare i sistemi scolastici e formativi. L’iniziativa coinvolge diversi attori e mira a favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche.
"Siamo felici che questa visita possa diventare un’occasione di dialogo internazionale sui temi dell’educazione, della cura e dell’investimento sulle nuove generazioni. In un tempo attraversato da grandi trasformazioni tecnologiche e sociali, ripartire dai bambini significa ripartire dal futuro". Così Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi, in vista della missione della principessa Kate a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach nell’ambito dell’espansione globale del Centro per la prima infanzia della Royal Foundation (The Royal Foundation Centre for Early Childhood).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA PACE
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