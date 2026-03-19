Il presidente della Regione ha partecipato alla Biennale di Venezia, sottolineando il ruolo dell’evento come spazio di libertà per l’arte e evidenziando l’assenza del ministro Giuli. Ha aggiunto che, in qualità di rappresentante regionale, si trova lì per svolgere le funzioni istituzionali e ha espresso il suo rammarico per l’assenza di altri esponenti governativi. La manifestazione si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale.

“Spiace che non ci sia il ministro Giuli? Io sono qui come presidente della Regione, faccio quello che un presidente della Regione deve fare, essere qui alla Biennale, una realtà storicamente straordinaria, sarà uno spazio libero per l’arte, e credo che oggi ce ne sia assolutamente bisogno. Io sono qui per la Biennale, per il territorio e la Regione, oggi samo qui anche per rendere omaggio alla Biennale. Sono convinto che anche il ministro verrà qui nei prossimi giorni, nelle prossime occasioni e che non mancherà l’apporto del governo alla Biennale”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, dell’inaugurazione del... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia, Stefani: "Arte sia occasione di dialogo e pace, Giuli verrà"

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