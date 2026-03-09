Al liceo scientifico di Montevarchi, Simona Bonafè, ex eurodeputata e parlamentare del Pd, terrà una lezione di educazione civica organizzata dall’associazione Civitas di Stefano Tenti. L’incontro si inserisce nel programma di lezioni rivolte agli studenti, con l’obiettivo di approfondire temi legati all’Europa e alla cittadinanza. La presenza di Bonafè rappresenta un momento di confronto diretto per gli studenti.

Il liceo scientifico di Montevarchi ospiterà Simona Bonafè, ex eurodeputata e parlamentare del Pd, che parlerà agli studenti nell’ambito delle lezioni di educazione civica organizzate dall’associazione Civitas di Stefano Tenti. L’incontro offrirà ai giovani l’opportunità di conoscere da vicino le istituzioni europee e il ruolo dell’ Europa nelle sfide globali contemporanee. Abbiamo raggiunto Bonafè appena uscita dal parlamento riunito per le comunicazioni dei ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Onorevole Bonafè è la prima volta che partecipa a questo tipo di iniziative? "No, non è la prima volta e mi fa sempre molto piacere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Educazione civica, Bonafè in cattedra: "L’Europa è un’occasione per tutti"

