Oca 79 battezzati Numeri da record Super lavoro per il governatore
Ieri, nel tradizionale rito di battesimo, il governatore dell’Oca ha officiato la cerimonia coinvolgendo 79 nuovi contradaioli, tra cui 46 anatroccoli e i restanti adulti. Si tratta di un numero che supera i record precedenti, richiedendo un notevole impegno da parte dell’autorità. La giornata ha visto una partecipazione intensa e numerosi sono stati i presenti a assistere alla celebrazione.
Super lavoro ieri per il governatore dell’Oca che ha battezzato bel 79 nuovi contradaioli, di cui 46 anatroccoli e il resto adulti. Ecco chi sono. Anatroccoli-giovani: Amati Matteo, Aygun Ada, Bausani BellunatoBrando, Bertini Matteo Michele, Bischi Pietro, Cancelli Alessandro, Cancelli Simone, Cheyne Reginald James Alexander Watson Cillerai Matilde, Colacevich Mariasole, Costagliola Gaia, Cuellar Garcia Santiago, Di Sotto Marialuisa, Di sotto Federico, Federico Francesco, Fei Pernici Filippo, Fiore Lorenzo, Fiore Marta, Frasca Zoe Lucrezia, Gamberucci Tommaso, Guerrieri Velia, Hansen Leonardo, Ibello Liam, Landa Puccini Eleonora, Lezzi...🔗 Leggi su Lanazione.it
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