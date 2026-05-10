Oca 79 battezzati Numeri da record Super lavoro per il governatore

Ieri, nel tradizionale rito di battesimo, il governatore dell’Oca ha officiato la cerimonia coinvolgendo 79 nuovi contradaioli, tra cui 46 anatroccoli e i restanti adulti. Si tratta di un numero che supera i record precedenti, richiedendo un notevole impegno da parte dell’autorità. La giornata ha visto una partecipazione intensa e numerosi sono stati i presenti a assistere alla celebrazione.

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