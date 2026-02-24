Il grande impegno dei volontari Enpa nasce dalla salvataggio di un’oca ferita trovata nel parco locale. Per curarla, i volontari hanno dedicato ore di lavoro e risorse, dimostrando grande dedizione. La vicenda ha anche portato all’apertura di un nuovo gattile, che ora ospita decine di mici in cerca di cure e affetto. Questa esperienza sottolinea come il lavoro volontario possa fare la differenza per gli animali bisognosi.

È un bilancio che racconta dedizione, competenza e passione quello racchiuso nel report 2025 di Enpa Monza e Brianza. “Un anno in numeri“, pubblicato sul sito, non è solo una fotografia statistica, ma il ritratto di una comunità che ogni giorno si prende cura di animali domestici e selvatici, tra recuperi difficili, adozioni e percorsi didattici e culturali. Nel 2025 l’attività è stata intensa. I soci ordinari sono 576, i sostenitori 78, i giovani 52. Nel canile si registrano 175 ingressi e 204 uscite, con 96 adozioni. Gli interventi contano 130 catture, 47 sterilizzazioni, 9 altri interventi chirurgici e 50 microchip inseriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È sparito Reginaldo: che fine ha fatto l'oca del laghetto del Parco?Reginaldo, l’oca del laghetto del Parco di Monza, è scomparso improvvisamente, probabilmente a causa di un problema di salute.

Sanità pubblica, boom dei consumi intermedi: la Corte dei conti smaschera il costo del lavoro precarioNella relazione presentata alla Camera, la Corte dei conti rivela che i costi del lavoro precario nel Servizio sanitario nazionale sono in aumento.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il super lavoro dei volontari Enpa. L’oca Reginaldo e il boom del gattile; 'll (super) lavoro delle donne': il 10 marzo in sala Tobagi convegno promosso dalla Cpo Fnsi - FNSI; LAVORO DOMESTICO: MINIMI RETRIBUTIVI 2026; Maestrale e forti piogge in Sardegna: il super lavoro dei vigili del fuoco.

Dottoressa muore in Sardegna, medici puntano il dito sul super-lavoroIl presidente della Federazione degli Ordini dei medici Fnomceo, Filippo Anelli, l'ha definita un'altra inaccettabile morte sul lavoro, perchè Maddalena Carta - medico di famiglia di 38 anni, unico ... ansa.it

Dottoressa muore,medici puntano il dito sul super lavoroIl presidente della Federazione degli Ordini dei medici Fnomceo, Filippo Anelli, l'ha definita un'altra inaccettabile morte sul lavoro, perchè Maddalena Carta - medico di famiglia di 38 anni, unico ... ansa.it

ENPA Bisceglie. The Sheen · I'm Gonna Have Peace. Ci sono degli incastri che arrivano, ti lasciano senza fiato senza parole. Loro sono due cani del canile di Bisceglie, adottati da due famiglie meravigliose . MIRO’ e ERA due adozioni super belle . Noi non fin - facebook.com facebook