Quarto Grado | Garlasco e Ossessione la cronaca nera diventa spettacolo

Nella puntata di Quarto Grado, si apre con le note di Ossessione di Samurai Jay e si concentra sul caso di Garlasco, affrontando temi legati alla cronaca nera. La trasmissione dedica spazio a eventi e dettagli riguardanti il procedimento giudiziario e le indagini, dando rilievo alle vicende che hanno coinvolto la località e i suoi protagonisti. La puntata si concentra sui fatti e sulle testimonianze legate alla vicenda.

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Sulle note di Ossessione di Samurai Jay si apre la puntata di Quarto Grado che tratta del tema di Garlasco. Questa storia sta diventando, dal punto di vista mediatico, vero e proprio spettacolo Come un’ossessione stanotte ritorni quiAl centro delle mie fantasieTi amo solo di venerdìBailando contigo asìPer un’ora ti sento miaNon è amore è una malattiaQuesto maledetto feelingQuesto maledetto feeling Così recita la canzone diSamurai Jay, la stessa che è stata usata in apertura della trasmissione, perché secondo loro al centro di questa storia c’è un sentimento, una parola: ossessione. Così gli autori del programma hanno pensato bene di aprireQuarto Gradocon questa canzone.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Quarto Grado: Garlasco e Ossessione, la cronaca nera diventa spettacolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX GARLASCO: VERGOGNA QUARTO GRADO - La telefonata di Stasi al 118 - Notizie correlate Caso Garlasco, Quarto Grado apre la con la canzone 'Ossessione' di Samuray Jay. È polemica: "Cattivo gusto"Introdurre le ultime novità sul caso Garlasco con il brano"Ossessione" del rapper napoletano Samurai Jay: questa la scelta del programma di Rete 4... Leggi anche: Media e cronaca nera: racconto o spettacolo? Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: le parole della testimone Video; Quarto Grado: Garlasco, le intercettazioni ai Poggi Video; Quarto Grado: Garlasco: Andrea Sempio e le donne, rapporto problematico? Video; Quarto Grado: Garlasco, l'esposto sugli audio e i rapporti tra i protagonisti Video. Il delitto di Garlasco a Quarto Grado | Indagini chiuse, per la procura Andrea Sempio ha ucciso ChiaraIl delitto di Garlasco a Quarto Grado, con tutti gli aggiornamenti sulle indagini su Andrea Sempio, definitivamente chiuse: le anticipazioni ... ilsussidiario.net Ore 14 sera speciale Garlasco vs Quarto Grado: chi ha vinto l’8 maggio 2026?Ore 14 sera vs Quarto Grado: ecco gli ascolti della sfida dell'8 maggio 2026 con i due programmi in onda in prime time ... ultimenotizieflash.com La famiglia Poggi non crede a questa nuova inchiesta. C'è chi ipotizza che l'insistenza sia dovuta alla questione dei soldi del risarcimento ricevuti da Alberto Stasi #Quartogrado x.com Mamme con strappi di terzo o quarto grado, raccontatemi della vostra ripresa reddit