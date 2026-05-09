Caso Garlasco Quarto Grado apre la con la canzone ' Ossessione' di Samuray Jay È polemica | Cattivo gusto

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Introdurre le ultime novità sul caso Garlasco con il brano"Ossessione" del rapper napoletano Samurai Jay: questa la scelta del programma di Rete 4 Quarto Grado che proprio con il ritornello della canzone presentata in gara all'ultimo Sanremo, ha deciso di confezionare la sigla di apertura della.🔗 Leggi su Today.it

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