Caso Garlasco Quarto Grado apre la con la canzone ' Ossessione' di Samuray Jay È polemica | Cattivo gusto
Introdurre le ultime novità sul caso Garlasco con il brano"Ossessione" del rapper napoletano Samurai Jay: questa la scelta del programma di Rete 4 Quarto Grado che proprio con il ritornello della canzone presentata in gara all'ultimo Sanremo, ha deciso di confezionare la sigla di apertura della.🔗 Leggi su Today.it
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Tg1. . Caso #Garlasco. Non mancano casi di soliloqui che hanno segnato la storia della cronaca giudiziaria. Con Silvia Balducci il parere di uno psichiatra sul valore di queste presunte confessioni. #Tg1 Silvia Balducci facebook