Nutrie | l’Emilia-Romagna stanzia 1,8 milioni per nuovi piani d’azione
L'Emilia-Romagna ha stanziato 1,8 milioni di euro per finanziare nuovi piani di azione contro le nutrie. La regione ha individuato i soggetti abilitati a intervenire sul territorio e ha chiarito le modalità di utilizzo delle nuove armi per accelerare gli abbattimenti. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alla gestione di queste specie e alle strategie di controllo.
?? Punti chiave Come influirà l'uso di nuove armi sulla velocità degli abbattimenti? Chi saranno i soggetti abilitati a intervenire sul territorio? Perché la presenza delle nutrie minaccia la sicurezza dei cittadini? Dove si concentreranno gli interventi per proteggere gli argini??? In Breve Piano quinquennale 2026-2030 per contrastare la specie invasiva in tutta la regione. Dal 2016 sono stati rimossi oltre 856.000 esemplari in Emilia-Romagna. Polizie Provinciali potranno usare carabine cal .🔗 Leggi su Ameve.eu
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