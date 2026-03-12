Cosa c’è dietro le mense scolastiche di Milano | 3.300 lavoratori e cucine attive dalle 6

A Milano, le mense scolastiche coinvolgono circa 3.300 lavoratori che preparano e distribuiscono pasti ai bambini. Le cucine iniziano a funzionare alle 6 del mattino e impiegano personale dedicato alla preparazione dei cibi e alla gestione logistica. Oltre alle cuoche e ai cuochi, ci sono anche addetti che si occupano della distribuzione e del supporto operativo quotidiano.

Si tratta di Milano Ristorazione, l'azienda che si occupa di preparare i pasti per 77mila bambini che frequentano le scuole della città Dietro un pasto servito ai bambini delle mense scolastiche ci sono cuoche e cuochi, ma anche addetti alla logistica e distribuzione pasti. Il totale? Circa 3.300 persone (tutti assunti a tempo indeterminato) che ogni giorno preparano 77mila pasti. Sono i numeri di Milano Ristorazione, l'azienda che si occupa del servizio di refezione scolastica nelle scuole della città. In occasione della Giornata internazionale della refezione scolastica, il comune di Milano e l'azienda celebrano l'impegno quotidiano "a sostegno di un servizio pubblico essenziale per la città", si legge in una nota di piazza Scala.