Città Sant' Angelo elimina le bottiglie di plastica dalle mense scolastiche

A Città Sant’Angelo, le mense scolastiche hanno deciso di bandire le bottiglie di plastica. La scelta nasce per ridurre l’uso di plastica monouso e favorire alternative più sostenibili. Gli studenti potranno bere solo acqua filtrata e depurata, disponibile nelle fontanelle o nelle borracce riutilizzabili. Questa iniziativa mira a sensibilizzare le famiglie e i ragazzi sull’importanza di ridurre i rifiuti plastici. La scuola ha già avviato la distribuzione di borracce personalizzate per tutti gli alunni. La misura riguarda tutte le mense delle scuole del territorio.

Le mense scolastiche di Città Sant'Angelo eliminano l'acqua in bottiglie di plastica e si apprestano a utilizzare esclusivamente quella potabile, filtrata e depurata. Questa è la novità che a partire da lunedì 23 febbraio andrà a riguardare tutti gli alunni degli istituti presenti sul territorio angolano, nei quali è attivo il servizio mensa. A essere coinvolte dalla novità sono la scuola primaria del centro storico, quella di Madonna della Pace, l'altra di Fonte Umano e i due plessi della Marina. Successivamente, il servizio verrà proposto anche alla Verzella e alla Ritucci, nel momento in cui ci sarà l'attivazione del tempo pieno.

