Il pilota di Formula 1 di nazionalità monegasca, appartenente alla scuderia Ferrari, ha deciso di acquistare un nuovo yacht. La scelta è ricaduta su un modello del marchio Riva, parte del Ferretti Group, noto a livello mondiale per la produzione di imbarcazioni di lusso. L'acquisto rappresenta un ulteriore investimento nel settore delle imbarcazioni di alta gamma da parte dell'atleta.

Charles Leclerc, il pilota monegasco della scuderia Ferrari di Formula 1, ha scelto ancora uno yacht Riva di Ferretti Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni di lusso. Anche se il 102’ Corsaro Super è prodotto a La Spezia (polo produttivo dedicato alle imbarcazioni dai 76 ai 130 piedi), questo rivela l’attrattività del gruppo con quartier generale a Forlì. Il pilota è già armatore di un Riva 82’ Diva ed era presente alla cerimonia (nella foto). "La passione di Charles per Riva – ha commentato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group – è una certificazione di qualità e bellezza che accogliamo con gioia infinita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo yacht per il ferrarista Charles Leclerc

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