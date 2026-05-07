Charles Leclerc è stato annunciato come nuovo Global Ambassador di L'Oréal Paris. In un'intervista, il pilota ha ricordato di aver sempre associato il marchio a sua madre, che lavora come parrucchiera. Ha spiegato di essere cresciuto osservando il lavoro nel settore della bellezza e di aver sviluppato un legame personale con il marchio attraverso le sue esperienze familiari. L'annuncio è stato diffuso ufficialmente dalla società di cosmetici.

Una collaborazione, quella tra il marchio e il campione della monoposto, che nasce da una sincera condivisione dei valori: eccellenza, resilienza, performance e modernità, ma anche da un personale ricordo dello stesso atleta. «Assocerò sempre L’Oréal Paris a mia madre. È una parrucchiera, quindi sono cresciuto vedendo prodotti L’Oréal Paris ovunque in casa e guardando le pubblicità in TV» ha detto, per poi aggiungere: «Sono grato di avere donne così forti nella mia vita e sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte di un brand che sostiene l’empowerment femminile. Credo davvero che la forza degli uomini passi anche dal supporto e dalla condivisione di questa missione».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charles Leclerc è il nuovo Global Ambassador di L'Oréal Paris

INTRODUCING CHARLES LECLERC

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