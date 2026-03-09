Dopo il Gran Premio d’Australia 2026, uno dei protagonisti della corsa ha commentato la prestazione di un avversario, affermando che non si trattava di lentezza. La risposta del pilota Ferrari è stata sorprendente, lasciando molti senza parole. La gara, prima del nuovo regolamento e delle polemiche sul motore Mercedes, ha visto le Frecce d’Argento in netto vantaggio rispetto agli altri team.

Il Gran Premio d’Australia 2026, opener della stagione di Formula 1 rivoluzionata dai nuovi regolamenti (e dalle polemiche sul rapporto di compressione del motore Mercedes), ha visto una netta dominanza delle Frecce d’Argento. George Russell ha vinto con autorità, precedendo il compagno Kimi Antonelli per una doppietta Mercedes, mentre Charles Leclerc ha chiuso terzo, distaccato, dopo un’illusoria battaglia iniziale con Russell.Nel retropodio, mentre scorrevano gli highlights, lo scambio tra Russell e Leclerc ha evidenziato il divario: Russell ha concesso un "contentino" ironico dicendo "Ragazzi, non siete stati lenti", scatenando la risata di Leclerc. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Russell a Leclerc dopo il Gp: "Non eravate lenti". La reazione del ferrarista è sconcertante

