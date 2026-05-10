Nuovo supermercato all’Aventino | Pewex cerca personale a Roma

Un nuovo supermercato sta per aprire all’Aventino, gestito dal gruppo Pewex, che ha avviato la ricerca di personale a Roma. L’azienda cerca figure professionali specifiche, anche in ambito commerciale e di reparto, senza specificare dettagli sulle posizioni. Per i candidati interessati, è previsto un percorso di assunzione che include colloqui e fasi di selezione, senza ulteriori dettagli sui contratti o le condizioni di lavoro.

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? Domande chiave Quali figure professionali specifiche sta cercando il gruppo Pewex?. Come funziona il percorso contrattuale per i nuovi assunti?. Cosa deve saper fare un addetto ai reparti specializzati?. Dove si trova esattamente il nuovo punto vendita all'Aventino?.? In Breve Gruppo GROS gestisce oltre 40 punti vendita tra Roma e Viterbo dal 1987.. Assunzioni full time tramite somministrazione con prospettiva di stabilizzazione contrattuale.. Ricerca profili tecnici per reparti gastronomia, pescheria e addetti alle casse.. Candidature online tramite sito ufficiale inserendo la parola chiave Aventino..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo supermercato all’Aventino: Pewex cerca personale a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: A Milano apre un nuovo supermercato: Iperal cerca personale da assumere Gardaland cerca nuovo personale: ecco le posizioni aperteManca poco all’inizio della nuova stagione di apertura di Gardaland Resort, in programma per il prossimo 28 marzo.