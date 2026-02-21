Gardaland cerca nuovo personale | ecco le posizioni aperte

Gardaland avvia le selezioni per nuove assunzioni prima dell’apertura della stagione, prevista per il 28 marzo. La direzione cerca personale per diversi ruoli, tra cui addetti alle attrazioni e staff di servizio. La richiesta riguarda sia giovani in cerca di prima esperienza sia candidati con precedenti nel settore. Chi è interessato può inviare la candidatura online o partecipare ai prossimi colloqui di selezione. Le opportunità di lavoro coinvolgono più aree del parco.

Manca poco all’inizio della nuova stagione di apertura di Gardaland Resort, in programma per il prossimo 28 marzo. In vista di quella data, l’azienda sta selezionando nuovo personale da inserire nelle diverse realtà che lo compongono: il Parco Divertimenti, il Parco Acquatico Legoland, l’acquario a tema Sea Life Aquarium e i tre hotel. Le opportunità di lavoro offerte da Gardaland riguardano diverse aree che lo compongono. Per l’intero Resort, sono ricercati nuovi tecnici manutentori. Nell’ambito della ristorazione, si cercano nuovi addetti al ricevimento, cuochi e commis di cucina, pasticceria e pizzeria, baristi e camerieri di sala.🔗 Leggi su Trentotoday.it

