Google ha aggiornato il sistema reCAPTCHA, che ora blocca gli utenti di dispositivi Android senza i Google Play Services. Questa modifica impedisce agli utenti di GrapheneOS di superare alcune verifiche di sicurezza, poiché il sistema richiede obbligatoriamente i servizi di Google per funzionare correttamente. La novità riguarda principalmente dispositivi privi delle app Google preinstallate, creando nuove difficoltà per chi utilizza sistemi operativi alternativi.

? Punti chiave Come possono gli utenti GrapheneOS superare il nuovo blocco reCAPTCHA?. Perché il sistema richiede obbligatoriamente i Google Play Services per funzionare?. Quali dati personali raccoglie effettivamente il nuovo Cloud Fraud Defense?. Cosa accadrà ai siti web che adotteranno questo standard di sicurezza?.? In Breve Requisito versione 25.41.30 Google Play Services per compatibilità Android.. Verifica tramite codice QR per contrastare agenti AI e scraper.. iOS richiede versione 15.0 per completare la procedura di sicurezza.. Dati raccolti non servono per annunci pubblicitari secondo Google.. L’obbligo dei Google Play Services per l’accesso al nuovo sistema Cloud Fraud Defense isola gli utenti Android che utilizzano sistemi operativi de-Googled come GrapheneOS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo reCAPTCHA di Google: blocca gli utenti Android senza Play Services

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